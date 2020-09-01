Липчанин получил условный срок за поджог авто, стрельбу по людям и угрозы

В Липецкой области вынесли приговорили неадекватного жителя Чаплыгина. Криминальные приключения 32-летнего мужчины начались в феврале 2020 года, кода тот умышленно поджег ВАЗ 21102 знакомого. Согласно материалам дела, поводом стала личная неприязнь. «Десятка» выгорела до основания, ущерб оценили в почти в 48 000 рублей.

Чуть позже дебошир из-за какой-то мелочи поссорился с другим знакомым и выстрелил в человека из одноствольного гладкоствольного ружья. Попал, но вред здоровью оценили, как легкий. Потерпевший написал заявление в полицию, но стрелок начал угрожать семье убийством, требуя забрать заявление.

Липчанин попал под три статьи УК – поджог, хулиганство с применением оружия и принуждение к даче ложных показаний. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый признал вину и попытался загладить причиненный вред. В итоге его приговорили к 2 годам условно.