Из-за нового роста больных коронавирусм в Липецке, врачи просят носить маски и меньше бывать в общественных местах

В Липецке стремительно растет количество новых случаев заражения коронавирусом. Отметим, что за последние сутки COVID-19 в Липецкой области заразились 31 человек – это почти вдвое больше, чем в 20-х числах августа.

В связи с таким ростом, региональное управление здравоохранения просит липчан не забывать о мерах безопасности: надевать маски и перчатки, особенно в магазинах и общественном транспорте.

Спасатели городского управления по делам ГО и ЧС отмечают, что мест массового скопления людей лучше избегать. Людям с хроническими заболеваниями и пенсионерам старше 65 лет важно оставаться дома. При дальних поездах лучше использовать личный транспорт или такси и сузить круг контактов.

Спортом лучше заниматься на улице в парках и скверах, чтобы дистанция между людьми была более 5 метров. Особое внимание следует уделять мытью и дезинфекции рук – это наиболее надежный способ предотвратить передачу инфекции.

Вместе с тем напомним, что несмотря на статистику по COVID-19 в этот вторник, 1 сентября, в Липецке открыли кинотеатры, которые не работали полгода.