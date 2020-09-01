Липецкая школа попала на открытый урок с Владимиром Путиным

Школа Липецкой области попала на открытый урок с Владимиром Путиным Фото: принтскрин видео.

В этот вторник, 1 сентября, президент России Владимир Путин участвовал во всероссийском открытом уроке. В этом году его провели в режиме видеоконференции. На связь с главой государства вышли, в том числе, школьники Липецкой области – учащиеся старших классов школы №4 в Усмани. Новое учебное заведение этим утром впервые распахнуло свои двери для ребят.

Урок стартовал в полдень. Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Кроме липчан к видеоконференции подключились школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Калининградской, Курской, Московской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кемеровской и Кировской областей, а также Москвы.

- Я прежде всего от души поздравляю всех студентов, школьников, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года и, конечно, хочу искренне пожелать успехов, - обратился президент к учащимся. - Кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог.

Провели онлайн-урок учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2019»Виктория Скрипникова и телеведущая Яна Чурикова.