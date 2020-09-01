В Липецке открыли часть отремонтированного проспекта Победы

Участок проспекта Победы открыли Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Автомобилистам больше не придется объезжать проспект Победы через узкие улочки частного сектора. В этот вторник вечером, 1 сентября, как и обещали, открыли для транспорта часть отремонтированного проспекта от Кольцевой до улицы Механизаторов.

Стоит отметить, что ремонт, который длился почти полгода, полностью не закончили. Но основную часть работа сделали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на отрезке уложили 3 слоя асфальта, нанесли разметку, поставили дорожные знаки и светофоры. Вице-мэр Константин Востриков отметил, что частный сектор на 2-й Индустриальной нужно было разгружать, но мэрия без одобрения других служб открыть дорогу не могла, поэтому собрали комиссию. Представители ГИБДД потребовали, чтобы было освещение и ограждения – это сделали за несколько часов. Там отсыпали из шлака временные подходы для пешеходов, поставили блоки и обрезали деревья.

Дорогу открыли в 17.20. Но ездить по ней могут только автомобили, автобусы не пустили, городские маршрутки пока продолжат ездить по Папина.