Сколько обошлось собрать ребенка в школу в Липецке – «набор первоклассника» за год подорожал на 2.8%

Сотрудники Липецкстата подсчитали стоимость «набора первоклассника», куда вошли одежда, канцтовары, а также методички и другие учебные материалы. За год «набор первоклассника» в Липецке подорожал для мальчиков на 2.8%, для девочек – на 2,3 %. Всего цены за тот же период выросли на 3,7%.

По данным статистиков, чтобы собрать в школу мальчика в Липецке в 2020 учебном году потребовалось в среднем 17376,7 рублей, девочку – 23751,46 рублей.

В набор для мальчиков вошли: 2 пары брюк, 3 рубашки, 1 джемпер, пара летних туфель, ботинки, спортивный костюм, кроссовки, 5 пар носков, 2 футболки, рюкзак, 5 шариковых ручек, 5 простых карандашей, набор фломастеров 12 цветов, 1 альбом для рисования, учебное пособие, 5 рабочих тетрадей, дидактические материалы и 4 школьных тетради.

Для девочек: 2 сарафана, 3 блузки, 2 юбки, 1 джемпер, по паре летних туфель и ботинок, 3 пары колготок, 1 спортивный костюм, кроссовки, носки, футболки и рюкзак в том же количестве, что и у мальчиков, по канцтоварам и рабочим тетрадям все то же самое.