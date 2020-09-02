После открытия части проспекта Победы изменились маршруты автобусов

В Липецке изменились маршруты автобусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший вторник, 1 сентября, в Липецке открыли часть проспекта Победы. Транспорт пустили на проезжей части от Кольцевой площади до улицы Механизаторов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за этого изменились схемы движения нескольких автобусов. С этой среды, 2 сентября, автобус №28 поедет по маршруту ".. проспект Победы - улица Механизаторов - 50 лет НЛМК - Неделина - Фрунзе - Советская - площадь Революции".

Автобусы №28К больше ходить не будут. Машины с этого направления добавят к маршруту №28. А автобусы №9Т стартуют с остановки "улица Воровского".

При этом общественный транспорт не будет останавливаться на остановке "Кольцевая площадь", сажать или высаживать пассажиров.