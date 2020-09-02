Утром в Липецке вспыхнула кровля торгового центра

Этим утром, 2 сентября, в Липецке произошел пожар. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 5.38. Им сообщили о задымлении по адресу: улица Ворошилова, 4.

Оказалось, вспыхнул торговый центр "Амата плаза". К нему стянулись 8 пожарно-спасательных отделений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь повредил кровлю здания на площади 7 кв.м. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Спасатели просят липчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Осторожно обращаться с огнем. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.