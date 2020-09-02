Под Липецком КамАЗ врезался в фонарь и перевернулся: водитель в больнице

Под Липцеком КамАЗ вылетел в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 079 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 71 человек не пристегнулся. Еще 1700 липчан превысили скорость.

Накануне, 1 сентября, ан улице Советской в Ельце столкнулись "ВАЗ-2109" и "Киа". Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда. Пострадал 20-летний водитель отечественной машины. Его госпитализировали.

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