Под Липецком будут судить 19-летнюю девушку, по пьяни зарезавшую парня

В Грязинском межрайонном следственном отделе СКР завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 19-летней девушки. Жительницу Липецкой области обвиняют в убийстве - ч.1 ст.105 УК РФ.

По данным следствия, 8 июля липчанка изрядко выпила. Она находилась на территории дома по улице Крупской в Грязях. Там девушка поругалась со своим знакомым. В пылу гнева она трижды ударила ножом в грудь и живот парня. Потерпевший скончался на месте. Кровавая сцена развернулась на глазах у свидетелей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, обвиняемую заключили под стражу. Вину она признала и подробно рассказала обстоятельства произошедшего. Уголовное дело направили в суд. Липчанке грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.