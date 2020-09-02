Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 2 сентября 2020 года: заболели 34 человека

Количество зараженных коронавирусом в Липецке за сутки увеличилось. К эту среду, 2 августа, диагноз подтвердился у 34 жителей региона. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

За время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 5 159 человек. В настоящий момент лечатся более 400 липчан. Выздоровели 4 635 пациентов.

Не удалось спасти 28 человек. Этим утром в региональном оперштабе сообщили о новой смерти человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Скончался 81-летний пенсионер из Липецка. Вирус вызвал у него двустороннюю полисегментарную пневмонию. Лечение осложнялось тяжелыми патологиями сердечно-сосудистой системы и дыхательной. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.