Липчанка украла у мужчины на лавочке сумку с дорогими вещами

В Липецке поймали воровку, жертвой которой стал взрослый мужчина. Все случилось еще 24 августа, на лавочке у дома по Осеннему проезду. Там у 44-летнего мужчины кто-то стянул сумку с документами и дорогими вещами. В сумке находились паспорт, загранпаспорт, iPad, ключи, флешка, зарядка, портмоне с 15 000 рублями, подарочная карта на 7000 рублей и банковский карты.

После заявления в полицию, воровку вычислили и задержали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемой оказалась 43-летняя жительница Липецка. Часть украденного у нее нашли и забрали. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража. Если вину докажут, даме грозит до 5 лет тюрьмы.