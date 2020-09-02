Горожане пожаловались на очереди и хамское отношение врачей в липецкой поликлинике

Липчане пожаловались на очереди в поликлинике Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 2 сентября, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов нагрянул с проверкой в городскую поликлинику №7. В своем инстаграм он сообщил, что липчане жалуются на очереди в медучреждении.

В поликлинике действительно было много людей. Особенно в отделении педиатрии.

- Конечно, не хватает специалистов, - сообщил губернатор. - Но и помещения в поликлинике используют неоптимально. Планировка здания неудобная и очереди в узких коридорах неизбежны. Особенно если всех педиатров посадить в одном месте.

Скриншот со страницы Инстаграм губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: скриншот сайта

По словам Артамонова, часть проблем быстро решаются. Об этом он поговорил с главврачом поликлиники. И пообещал через несколько недель приехать вновь.

Но не только большие очереди напрягают горожан. Липчане пожаловались на хамское отношение к пациентам. Напомним, что о подобных фактах нужно сообщать в региональное управление здравоохранения.