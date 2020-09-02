Кровля ТЦ в Липецке могла вспыхнуть из-за короткого замыкания

Пожар в ТЦ Липецка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Ранним утром 2 сентября в Липецке вспыхнула крыша торгового центра. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, причиной возгорания кровли "Аматы Плазы" могло стать замыкание электропроводки.

Напомним, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасателя в 5.38. К дому №4 по улице Ворошилова стянулись 8 отделений пожарной охраны, 2 автолестницы, автомобиль службы пожаротушения.

Возгорание на крыше оперативно ликвидировали. Огонь повредил кровлю здания на площади 7 кв.м. Никто из людей не пострадал.

Напомним, в случае пожара звонить по телефону "01", либо на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.