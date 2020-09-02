В Липецке пьяный водитель пытался прикинуться пешеходом на глазах у автоинспекторов

В эти дни, с началом учебного года, липецкие автоинспекторы усиленно дежурят у школ, где следят за безопасностью детей и подростков. Но в этот вторник, 2 сентября, у школы №5 на улице Семашко, внимание инспекторов привлекли не дети, а странное поведение водителя.

25-летний парень за рулем «ВАЗ-2115» заметил сотрудников ДПС, остановился перед ними, вышел из машины вместе со своим пассажиром непринужденно попытался куда-то уйти. «Хитрый» маневр не удался. Стражи порядка сразу заподозрили неладное и задержали молодых людей. Как оказалось, не зря.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, от обоих пахло алкоголем, а проверка по базе показала, что водитель никогда не получал права. Наличие алкоголя вскоре показал и прибор. Теперь пьяному водителю без прав грозит 15 суток.