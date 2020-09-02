В Липецкой области ограничили посещение лесов до 23 сентября

Липчан просят не ходить в лес Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области из-за сухой и жаркой погоды установили высокий класс пожарной опасности лесов. Как сообщает областное управление лесного хозяйства, в связи с опасной обстановкой в регионе ввели ограничение на посещение лесов и въезда транспорта. Запрет будет действовать 20 дней – с 3 по 23 сентября.

На въездах в леса уже установили предупреждающие аншлаги. Лесничества и правоохранительные органы выставили КПП, где регистрируют граждан и транспорт. Кроме этого в лесах проходят рейды – проверяющие ловят нарушителей правил пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе управления лесного хозяйства, днем леса патрулируют 50 мобильных групп по 77 маршрутам протяженностью 3665 км. Особенно следят за участками, куда люди выезжают на пикник. Также в лесах стоят камеры. В случае лесного пожара нужно сразу звонить на бесплатный номер прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.