В день рождения Ельца состоится полумарафон

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Площадка первого полумарафона начнет работать с 7 утра, забеги стартуют в 9 часов. Участникам будет предложено несколько дистанций: для детей 500 м и 1 км, для взрослых – 874 м (согласно возрасту города), 3, 10,5 и 21,1 км (Полумарафон). Любители бега могут сами определить дистанцию. Всех, кто выберет расстояние более 3 км, ожидает памятная футболка, а каждого добежавшего до финиша - еще и коллекционная медаль.

Организаторы предполагают, что в мероприятии примут тысячи любителей бега со всей России. Подрастающему поколению – особое внимание: банк «Открытие» организовал детскую интерактивную зону. Юные гости смогут проявить художественные таланты и получить сладкие угощения. А для более взрослых участников предусмотрен розыгрыш интересных подарков.

- День города – это праздник всех ельчан. В этом году он дополнится настоящим спортивным соревнованием. Уверена, что заряд хорошего настроения и бодрости духа получат и те, кто выйдет на дистанцию, и их болельщики. Банк «Открытие» не мог остаться в стороне от такого значимого для Ельца события, - отметила управляющий банком «Открытие» в Липецкой области Светлана Ермакова.

Информацию о маршруте можно найти на официальной странице полумарафона.