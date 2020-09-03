У липчанина в кафе отняли iPhone за 70 000 рублей

Полиция забрала телефон из ломбарда Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке у человека нагло отняли дорогой смартфон прямо в помещении кафе. Все случилось 30 августа в заведении по улице Стаханова, где у 32-летнего мужчины произошла стычка с одним из посетителей.

В ходе конфликта с неадекватным посетителем мужчина достал смартфон и попытался вызвать полицию, но не смог. Злодей выхватил из рук потерпевшего iPhone за 70 000 рублей и сбежал. После заявления, грабителя вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался безработный и судимый 35-летний житель Липецка.

Он уже во всем сознался. На допросе честно рассказал, что сдал отнятый смартфон в ломбард, деньги потратил. Сотрудники полиции отправились в ломбард и забрали дорогой телефон.

Дело возбудили по части 1 статьи 161 – грабеж. Грабителю грозит до 4 лет тюрьмы.