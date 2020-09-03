Число новых зараженных коронавирусом в Липецке на 3 сентября 2020 года не меняется: 34 человека за сутки

По последним данным о количестве зараженных коронавирусом в Липецкой области на 3 сентября 2020 года в регионе зарегистрировали 34 новых случая COVID-19 за сутки. Ровно столько же было днем ранее. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 5193 человека. Из них 4650 человек выздоровели, 28 человек умерли, на лечении остаются более 480 жителей области.

Большинство из активно зараженных, 344 человека, лежат в инфекционных госпиталях, 137 пациентов переносят коронавирус легко и лечатся дома. Также в больницах остаются еще 201 человек с подозрением на выделение вируса.

Чаще всего новые случая заражения регистрируют в самом Липецке и в Липецком районе, в остальных районах области – по 1 – 2 новым зараженным в сутки.