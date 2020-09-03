В детском парке Липецка почтили память жертв терроризма

В Липецке почтили память жертв терроризма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, липчане пришли к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Верхнем парке. Жители и руководители почтили память жертв терроризма и возложили цветы.

– Важно помнить историю, знать, что произошло и как это допустили, – сказал губернатор региона Игорь Артамонов. – С каждым годом жертв террористических актов становится больше. Память о них должна жить.

В Липецке почтили память жертв терроризма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Мэр города Евгения Уваркина отметила, что люди не имеют морального права забывать о жертвах терактов.

Отметим, День солидарности в борьбе с терроризмом установили в 2005 году. Он связан со страшным терактом в школе №1 города Беслана, где в 2005 году погибли 186 детей, 111 родителей и гостей учеников, 17 педагогов и 19 сотрудников спецслужб.