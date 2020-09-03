В Липецке на Городище из-за жалоб приостановили показ современных фильмов

На Городище в Липецке приостановили показ современных фильмов Фото: Юлия КЛЮЕВА

На липецком Городище приостановили показ современных фильмов. Об этом сообщила в этот четверг, 3 сентября, администрация городских парков на странице в Инстаграм. На кинопоказ пожаловались липецкие кинотеатры. Также транслировать кино запретил правообладатель.

- Мы делаем все возможное, чтобы возобновить показы, - обратились к липчанам представители администрации. - Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.

Напомним, что в Липецкой области вновь открываются кинотеатры. Они были закрыты почти полгода из-за коронавируса. Есть условия, которые должны соблюдать заведения - рассаживать зрителей на расстоянии 1,5 м друг от друга, через ряд, увеличить время между сеансами, чтобы провести дезинфекцию.