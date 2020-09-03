В Липецке ищут 28-летнего мужчину, пропавшего в августе

В Липецке ищут 28-летнего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 28-летнего мужчину. Волков Роман Евгеньевич пропал несколько недель назад. С 23 августа о его местонахождении ничего не известно. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Роман может находиться в Магнитогорске в Челябинской области. Нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: предположительно рубашка в клетку, коричневые шорты, сланцы.

Просьба ко всем, кто видел Романа Волкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры. Или позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112".