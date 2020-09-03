На межрайонные автобусы поставят новые навигаторы и камеры заднего вида

В Липецкой области оборудуют новой техникой межрайонные автобусы. Последний раз оборудования для навигации в общественном транспорте по районам ставили в 2011 году, с тех пор оно устарело, поэтому данные не всегда точные.

Сейчас в автобусах поставят новые навигационные модули GSM, Глонасс/GPS. Благодаря этому водители оперативно смогут получать информацию о заторах на дорогах, ДТП и объездах. Также на транспорте появятся камеры заднего вида, автоинформаторы и голосовая связь с диспетчером. Кроме этого создадут единое расписание для водителей и пассажиров, обновятся приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс GO».

Как сообщили в пресс-службе областного управления дорог и транспорта, закупку и установку оборудования проводит Агентство автомобильного транспорта. Причем для транспортных предприятий это бесплатно – по договору мониторинга.