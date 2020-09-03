Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 3 сентября 2020 года: за сутки выписали 20 человек

По последним данным оперативного штаба на 3 сентября 2020 года, в Липецкой области вылечили от коронавируса 4670 человек. За текущие сутки выписали 20 пациентов, переболевших COVID-19. Всего сначала эпидемии коронавирусом в Липецкой области заболели 5193 человека, к несчастью, 28 человек с диагнозом умерли. На данный момент активно заражены 495 человек.

Отметим, что на утро в регионе было 34 новых случая заражения коронавирусом. За сутки вирус распространился по районам области следующим образом: 14 человек заболели в Липецке, по 4 человека в Грязинском и Добринском районах, по 2 – в Хлевенском и в Ельце, и по 1 зараженному в Данковском, Елецком, Краснинском, Лебедлянском, Лев-Толстовском, Тербунском, Усманском и Чаплыгинском районах.