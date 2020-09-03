В Липецке вандалы поцарапали и испачкали буквы "Сказка" в Верхнем парке

В Липецке испортили буквы "Сказка" у Верхнего парка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Несколько дней назад в Верхнем парке в Липецке рядом с детской площадкой установили буквы "Сказка". Но простояли они недолго. В этот четверг, 3 сентября, их пришлось убрать. Утром представители подрядчика обнаружили, что буквы испорчены. Символы из стеклопластика около полутора метров в высоту испачкали и поцарапали.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на буквах остался отпечаток ботинка. Судя по размеру обуви, по символам прошелся взрослый человек.

Буквы убрали, почистили и отшлифовали, чтобы убрать царапины. Вернут их после того, как все работы на детской площадке завершат. Липчан и гостей областного центра просят бережно относиться к городскому имуществу.