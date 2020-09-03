В пятницу в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В пятницу, 4 сентября, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. С 9 утра до полудня света погаснет по улице Писарева, 4а, 5 – 24, а также в частном секторе по той же улице.

С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц А.Макарова, 13б, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20; Юношеская, 18; Суворова, 1,3; Невского, 10.

С 9 утра до 5 часов вечера электроэнергии не будет в частном секторе: улицы Лебедянская, Пугачева, Гусева, Железнякова, Селекционная, Трубная, Совхозная, проезд Боевой.

С 8 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в домах №67а, 69 и 71 по улице Елецкая.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Депутатская, 51-57, 51а-53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81; Киевская, 34, 36, 41; Индустриальная, 1-4; Ю. Натуралистов, 9, 11 ,11а. Воду подвезут к домам №54 по улице Депутатская и №9 по улице Юных Натуралистов.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в частном секторе: улицы Димитрова, Красная, Энергетическая, Дарвина. Воды можно будет набрать у дома №55 по улице Димитрова.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.