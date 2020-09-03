За 6 месяцев липчане 75 раз пожаловались в УФАС на ресурсников и сетевые организации

В липецком УФАС подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 3 сентября, руководитель УФАС по Липецкой области Ирина Поткина подвела итоги работы первого полугодия 2020 года. На брифинге обсудили Федеральный закон, запрещающий с января этого года создавать унитарные предприятия на конкурентных рынках. А также популярную торговую сеть, чья доля на рынке в регионе превысила установленные законом 25%.

По словам Ирины Поткиной, в этом году увеличилось количество жалоб в отношении госзакупок. Особенно во время самоизоляции. Если за весь 2019 год в УФАС поступило 516 обращений, то за 6 месяцев 2020 года - 465. Причины такого резкого скачка - увеличение финансирования региона а также коронавирус.

- Из всех жалоб обоснованных лишь 1/3, - поделилась руководитель управления. - В 2019 году их было 48%. Также с каждым годом растет число обращений со стороны заказчиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков - в связи с некачественным исполнением контракта, нарушением срока его исполнения и тд.

По состоянию на 1 августа в Липецкой области в реестре недобросовестных поставщиков числились 197 хозяйствующих субъекта. Контракты разноплановые - строительные работы, поставка продуктов питания в соцучреждения, медицинских изделий.

В липецком УФАС подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Но иногда и сами заказчики злоупотребляют своими правами. В этом году пандемия многим поставщикам помешала исполнить обязательства в полном объеме. К примеру, доставить импортные лекарства. Вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

Есть в регионе компании, которые злоупотребляют доминирующим положениям. В этом году 75 обращений от граждан поступило на ресурсоснабжающие и сетевые организации. Еще 40 жалоб на них - от малого и среднего предпринимательства. Всего в 2020 году в отношении нарушителей вынесли постановлений на 6,5 млн рублей штрафов. И 1,7 млн из них - за нарушение правил техприсоединения сетей. Компании берут на себя ответственность подключить коммуникации, но когда начинаются проблемы с третьими лицами, они не хотят регулировать вопросы. Хотя должны это делать.