В Липецке из центра помощи детям сбежал подросток

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка. Как сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей», 17-летний Николай Комленков ушел вечером 3 сентября из Боринского центра помощи детям в Липецком районе. Последний раз парня видели в 18.00, где он находится сейчас, неизвестно.

Приметы Николая: рост 170 – 175 см., худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Просьба ко всем, кто видел парня после исчезновения, знает, где он может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru.