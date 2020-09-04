В Липецке готовятся к осеннему призыву в армию

По данным Военного комиссариата Липецкой области, за период весеннего призыва непосредственно из города Липецка отправились служить в армию около 500 призывников. Кстати повестки весной получили примерно 3000 липчан призывного возраста. Напомним, что весенний призыв проходил в условиях ограничений по коронавирусу, поэтому молодые люди проходили комиссию по новым правилам: вызывали не более 50 человек в день, всем замеряли температуру и выдавали маски, только после этого допускали к осмотру. Медики на осмотре находились в полной защитной экипировке.

В настоящее время, военкомат уже готовится к осеннему призыву на военную службу. Ситуация с вирусом остается напряженная, не исключено, что и в этот призыв будут действовать строгие правила безопасности.

Помимо этого в воинские части Западного военного округа продолжается набор на военную службу по контракту. Желающие служить по контракту могут обращаться в военный комиссариат города Липецка по адресу: улица Московсая, 16А, или по телефонам: 33-76-94, 33-76-16.