Число умерших от коронавируса в Липецке на 4 сентября 2020 года составило 29 челове: скончался 74-летний пациент

По данным на 4 сентября 2020 года число умерших от коронавируса в Липецке составило 29 человек. За текущие сутки в госпитале скончался 74-летний пациент, который жил в областном центре.

Как сообщает оперативный штаб, мужчина лежал в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Он получал всю необходимую медицинскую помощь по рекомендациям Минздрава. Врачи боролись за жизнь пенсионера и делали все возможное, но лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Поэтому пневмония протекала тяжело. Официально, смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Администрация Липецкой области уже выразила соболезнования родным и близким умершего.