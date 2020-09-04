«Калина» перепрыгнула через «Ниссан» в ДТП под Липецком

В ДТП пострадали водитель и пассажирка "Калины" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Необычной ДТП случилось в Усманском районе Липецкой области в четверг, 3 сентября. Там на улице Энгельса около 9 утра столкнулись на перекресте «Лада-Калина» с 31-летним водителем и «Ниссан» за рулем которого был 26-летний мужчина. От удара «Калина» перепрыгнула через иномарку и свалилась на багажник «Ниссана». В аварии пострадали водитель и 63-летняя пассажирка отечественной легковушки, оба в больнице. По предварительным данным ГИБДД, причина аварии – нарушение правил проезда перекрестка.

В те же сутки в Грязях около 19.30 на улице Лермонтова 40-летняя женщина на «Хендае» сбила 5-летнюю девочку. Обошлось без серьезных травм – ребенку оказали помощь и отправили домой.

А в Добринском районе на трассе Дурово – Натальино не справился с управлением и перевернулся 52-летний водитель мотороллера. Водитель и его 49-летний пассажир попали в больницу.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области в 4 ДТП пострадали 6 человек.