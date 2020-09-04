Со строящегося моста под Липецком украли гирлянду, аккумуляторы и кабель

В Липецкой области обворовали строящийся мост. Все случилось в селе Синявка Грязинского района. Там в июне кто-то оставил мост без освещения, со стройки унесли два аккумулятора, 15 метров осветительной гирлянды и 30 метров удлинителя.

Спустя 2 месяца сотрудники уголовного розыска вычислили того, обокрал строительный объект. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 24-летний местный безработный.

По данным полиции, пропавшее имущество оценили в 8200 рублей. На допросе молодой человек пояснил, что все украденное продал, а деньги – потратил. Дело возбудили по части 1 статьи 158 УК – кража. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит минимум штраф, максимум – до двух лет тюрьмы.