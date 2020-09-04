Самый бюджетный борщ обойдется липецким хозяйкам в 77 рублей

Сколько стоит в Липецке борщ? На этот вопрос ответили в городском Агентстве содействия развитию торговли. Специалисты сравнили стоимость набора продуктов для блюда в разных гипермаркетах областного центра. В этот набор вошли картофель, белокачанная капуста, репчатый лук, морковь и свекла.

Бюджетный борщ обойдется в 77,65 рублей. Цены на продукты следующие: 12,29 рублей за 1 кг картофеля, 17,29 рублей за капусту, 14,89 рублей стоит 1 кг лука, за 21,29 рублей – морковь, и 11,89 рублей за 1 кг свеклы.

Самый дорогой борщ выйдет в 90 рублей. Причем продукты для блюда те же самые. Просто в другом магазине они стоят дороже. Картофель и капуста – по 15 рублей за 1 кг, лук – 16 рублей, морковь – 25 рублей, свекла – 19 рублей за 1 кг.