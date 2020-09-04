В Липецке 28000 школьников начальных классов питаются бесплатно

С 1 сентября в школах Липецка, как и по всей стране, учащихся начальных классов начали кормить бесплатно. Напомним, такую задачу поставил Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию. В Липецке 60 тыс. школьников. Из них около 28 тыс. – учащиеся начальных классов. Все они питаются бесплатно.

Стоимость 1 горячего комплекса – 50 рублей 70 копеек. Как пояснили в пресс-службе мэрии, питание оплачивается за счет федеральной и областной субсидий. Если родители хотят, чтобы ребенок кушал в школе 2 или 3 раза, им придется доплатить.

Кстати, столы для школьников накрывает специальная бригада. Они также дезинфицируют столовую, после каждой перемены промывают полы с дизраствором. А грязную посуду замачивают на 15 минут в специальном растворе. Затем отправляют в посудомойку.