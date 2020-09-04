В субботу в Липецке до +26 градусов и без дождей

В Липецке прохладно, но без дождей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 5 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с. Ночью от 10 до 15 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе прогреется до +26 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с.Атмосферное давление будет медленно падать и составит 754 мм рт.ст.

В воскресенье, 6 сентября, в Липецке будет пасмурно. Но синоптики обещают без осадков. В темное время суток около 16 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +25 градусов. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 751 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 13 часов 16 минут.