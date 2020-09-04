В Липецке управляющая компания задолжала за воду 20 млн рублей

В 2017 году управляющая компания ОО "ГУК Октябрьская" и ПАО "Квадра" - "Липецкая Генерация" заключили договор ресурсоснабжения. Управляшка должна была своевременно оплачивать горячую воду, поставляемую в многоквартирные дома.

Однако, с января 2017 года по июнь 2020 года на счет "Квадры" перевели только 670 тыс. рублей. Хотя за тот же период от населения в управляющую компанию поступило 211 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ресурсоснабжающей организации причинили особо крупный материальный ущерб - около 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.165 УК РФ "Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения".