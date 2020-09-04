Под Липецком осудили мать, чьи дети выбрались на отлив окна

В Липецкой области мать троих детей признали виновной в совершении преступления по ст.125 УК РФ "Оставление в опасности". Приговор вынес мировой судья Добринского судебного участка.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее судимая 35-летняя женщина ушла из дома, оставив детей 6 и 9 лет без присмотра. В их квартире на 3 этаже было открыто окно. Через него ребята выбрались на отлив окна, откуда могли упасть и разбиться. Чего, к счастью, не произошло.

В судебном заседании жительница Добринского района полностью признала свою вину. Суд приговорил легкомысленную мать к 7 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка ежемесячно в доход государства.