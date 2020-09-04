Липецкие спасатели вытащили девочку из стиральной машинки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 4 сентября, в Липецкой области произошло ЧП. В Грязях ребенок застрял в стиральной машинке. На место происшествия выехала пожарно-спасательная часть Грязинского гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в квартире находилась мама и бабушка. Они не заметили, как 6-летняя девочка забралась в машинку. Когда они нашли ребенка, то не смогли вытащить ее. Барабан прокрутился и его заклинило. Тогда они позвонили в МЧС.

Под Липецком 6-летняя девочка застряла в стиральной машине Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На вызов приехали спасатели Алексей Павлов, Алексей Правильников и Петр Коновалов. Им понадобилось меньше 5 минут, чтобы вызволить несчастную. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".