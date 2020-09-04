В субботу в Липецке на 3 улицах отключат холодную воду

В субботу, 5 сентября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Кривенкова, 5, 7; Катукова, 40а, 42. Также специалисты устранят утечку на водопроводе диаметром 100 мм. Из-за этого без воду останутся жители дома №5 по улице Кривенкова. Воду подвезут к зданию.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам 8 Марта, 24/5 и 26/4. В том районе тоже ликвидируют утечку на водопроводе диаметром 150 мм. Воды можно будет набрать у дома №24/5 по улице 8 Марта.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.