Число умерших от коронавируса в Липецке на 5 сентября 2020 года 30 человек: скончалась 49-летняя женщина

Число умерших от коронавируса в Липецке на 5 сентября 2020 года составило 30 человек. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в больнице скончалась женщина с диагнозом «коронавирусная инфекция». Женщине было 49 лет, жила в Добринском районе.

Пациента лежала в больнице с тяжелой двусторонней пневмонией, которая возникла из-за коронавируса. Медицинскую помощь оказывали в полном объеме, врачи делали все возможное по рекомендациям Минздрава, но спасти человека не удалось.

По данным медиков, у женщины был сахарный диабет. Кроме этого лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело. Смерть констатировали на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким погибшей.