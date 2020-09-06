За сутки в Липецкой области коронавирус нашли у 31 человека

В Липецкой области зарегистрировали 5 288 случаев коронавирусной инфекции. Прирост зараженных за минувшие сутки составил 31 человек. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом: Липецк - 15, Елец - четыре, Грязинский район - три, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Липецкий районы - по одному, Становлянский - пять.

Как сообщил региональный оперштаб 6 сентября, окончили лечение еще четыре человека. Всего выздоровели 4 725 пациентов, 30 человек умерли. 533 - продолжают лечение.

В больницах находятся: 328 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 171 липчан с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 205 пациентов с легкой формой Covid-19.