УАЗ влетел в столб после ДТП с ВАЗом под Липецком

ДТП с УАЗом в Елецком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с УАЗом произошла в минувшее воскресенье, 6 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Там в селе Каменское на Октябрьской улице 30-летняя женщин аза рулем «четырнадцатой» протаранила грузовик УАЗ. От удара отечественный внедорожник вылетел с дороги и угодил в столб. В аварии пострадали 52-летний водитель и 37-летний пассажир УАЗа. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, всего за прошедшие трое суток на дорогах области в шести авариях пострадали 8 человек.

Так ночью 4 сентября на улице Писарева в Липецке 19-летний парень на «Фольксвагене» въехал в ВАЗ-2107, за рулем которого был 18-летний водитель. Пострадала 15-летняя пассажирка «семерки».

В тот же день на улице Зои Космодемьянской еще один неопытный водитель, 18-летний парень за рулем «Шевроле», сбил 46-летнего пешехода. Мужчина в больнице.

Авария на трассе "Дон" Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Еще одна серьезная авария произошла 6 сентября на трассе «Дон» в Становлянском районе 43-летний мужчина на «Рено Логан» угодил под «КамАЗ» дорожных служб. Пострадал сам водитель и его 49-летняя пассажирка – обоих увезли в больницу. На месте работали сот рудники МЧС. По данным автоинспекторов, предварительная причина ДТП – несоответствие скорости.