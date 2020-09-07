Под Липецком спасатели успели вытащить из воды утопающего мужчину

Мужчину спасли в Ельце Фото: УГПСС Липецкой области

Несмотря на небольшое похолодание, купальный сезон в Липецкой области еще не закончился. Все также в выходные люди стремятся провести отдых у воды, не обходится и без происшествий. Одно из таких случилось в воскресенье, 7 сентября, в Ельце.

Днем на телефон дежурного спасательной службы на водных объектах города Ельца поступил звонок от диспетчера. Спасателям УГПСС сообщили, что на реке быстрая Сосна тонет мужчина и подробно описали место, где человеку требуется помощь.

На помощь незамедлительно выдвинулась дежурная смена. Спасатели оказались на месте вовремя и успели вытащить из воды 37-летнего мужчину. Его подняли на дежурный катер и доставили на берег, где оказали медицинскую помощь. Управление просит граждан не забывать о правилах безопасности на воде.