Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 7 сентября 2020 года: 30 новых больных

У 30 липчан выявили коронавирус за сутки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 30 человек. Об этом сообщили в этот понедельник, 7 сентября, в федеральном оперативном штабе.

Напомним, что днем ранее эта цифра была чуть выше - 31 новый случай. Большинство из которых выявили в Липецке - 15. В Становлянском районе заболели 5 человек. В Ельце - 4. В Грязинском районе заразились 3 местных жителя. В Елецком, Задонском, Лебедянском и Липецком районах по 1 случаю.

За все время пандемии в Липецкой COVID-19 заболели 5 318 жителей. Выздоровели 4 725 липчан. Не удалось спасти 30 человек. Продолжают лечение 533 пациента. Из них 328 лежат в больницах. Дома остаются 205 липчан - у них болезнь протекает в легкой форме.