В Липецке не стало генерального директора «Роспечати»

Не стало директора липецкой "Роспечати" Фото: Архив КП

В Липецке ушла из жизни генеральный директор ООО «Р.О.С.Печать» Валентина Полуказакова. Она руководила региональной сетью розничного распространения прессы с 1993 года. Именно под руководством Валентины Ефимовны эта сеть в Липецкой области увеличивалась, тогда как в других регионах уступала место конкурентам. Благодаря инновациям, нестандартному подходу и высоким показателям продаж организация удостоилась звания «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации».

Валентина Ефимовна проработала в отрасли более 50 лет, пройдя путь от сельского почтальона до руководителя сети. Входила в экспертный совет по региональным печатным СМИ при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.

Награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком», являлась «Почетным гражданином Липецкой области». Была занесена на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», а также отмечалась многими наградами и почетными знаками.

На протяжении многих лет сотрудничества Валентина Ефимовна была для нас не только надежным деловым партнером, но и настоящим другом.

ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» выражает соболезнования ее родным и близким.