МЧС предупреждает: в Липецке и области гроза, сильный ветер и град

Спасатели предупреждают липчан о непогоде Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. С 18.00 этого понедельника 7 сентября до 18.00 вторника 8 сентября повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие сутки ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха от 10 до 15 градусов выше ноля. Ветер южной четверти с переходом на северо-западный 5-10 м/с.

Днем в Липецке и области кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных районах может выпасть град. Столбик термометра поднимется до отметки +26 градусов. Ветер усилится. Возможны порывы до 15-20 м/с.