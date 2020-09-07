В Липецке школьник случайно облился бензином и вспыхнул у костра

Несчастный случай со школьником произошел в Грязинском районе Липецкой области в минувшую пятницу, 4 сентября. Все случилось в селе Карамышево, дети неосторожно играли и мальчик случайно облился бензином из бака своего мопеда. Мальчишка забыл о неприятности и продолжил играть.

Чуть позже ребята развели костер и подожгли траву. Но, школьник подошел к огню пропитанная бензином одежда моментально вспыхнула. Другие дети попытались его потушить и вызвали скорую помощь. Мальчика получил тяжелые ожоги – обожжено 80% тела, сейчас он находится в реанимации областной детской больницы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по факту возбудили уголовно дело по части 1 статьи 118 УК – причинение тяжкого вреда по неосторожности. Кто виноват в случившемся, еще предстоит разобраться.