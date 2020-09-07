В театре Толстого в Липецке открыли театральный сезон

Фото пресс-службы Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого распахнул свои двери для зрителей. Премьеру «Соловьиная ночь» по пьесе Валентина Ежова дали до официального открытия сезона. Спектакль готовили еще к маю, к 75-летию Великой Победы. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Новую дату показа приурочили ко Дню воинской славы России – Дню окончания второй мировой войны, Дню солидарности борьбы с терроризмом.

Уже на входе в театр публика погружалась в праздничную атмосферу Победного мая, в духе той истории, о которой позже пойдет речь на сцене. В фойе звучала живая музыка, актеры читали стихи военных лет, в частности, поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Среди зрителей было много молодежи: учащиеся кадетских классов, воспитанники клуба допризывников.

Поздравить театралов с первым после долгого перерыва спектаклем пришли почетные гости - ветераны, представители областного управления культуры и туризма, партнеры театра.

Пьеса «Соловьиная ночь» написана советским драматургом Валентином Ежовым – участником Великой Отечественной войны. Действие лирической драмы разворачивается в победном мае 1945- ого в Германии, куда вошли советские войска. НКВД под страхом смерти запретило личные контакты советских солдат с немцами. Но любовь оказывается выше военного порядка.

Сюжет рассказывает о встрече русского солдата Петра Бородина и немецкой девушки Инги. Узнав об этом, карьерист и доносчик, лейтенант Федоровский обвинил солдата в измене Родине и передал дело в военную прокуратуру. Вслед за свершившейся победой над гитлеровской Германией должна состояться и другая победа: любви над ненавистью, милосердия над жестокостью, благородства над низостью. И здесь линия фронта - в душах человеческих. История, написанная в 60-ые заставляет сопереживать и современного зрителя.