В Липецке сбившему насмерть пенсионерку водителю автобуса грозит 5 лет

В Липецке возбудили уголовное дело по ДТП с участием общественного транспорта и пешехода. Авария произошла 28 августа, когда автобус №30 ехал по улице Советской. 24-летний водитель автобуса не остановился на одном из пешеходных переходов без светофора и сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка попала в больницу.

К несчастью, спасти человека не удалось. В последствии женщина скончалась. В итоге в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее смерть.

– В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс необходимых экспертиз, – прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Липецкой области Ольга Снежкова.