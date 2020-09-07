В Липецке мужчина, обороняясь, убил знакомого ножом

В Липецке будут судить 27-летнего парня за превышение допустимых пределов самообороны. Конфликт произошел 1 июля у дома по улице Доватора, где между пьяным парнем и его 45-летним знакомым вспыхнула ссора.

Во время конфликта мужчин напал на обвиняемого и тот был вынужден отбиваться. Защищаясь, молодой человек достал из рюкзака нож и нанес один удар в левое бедро. Попал точно в бедренную артерию. По данным следствия, мужчину не успели спасти, он истек кровью на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 108 – убийство при превышении пределов обороны. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый во всем сознался и дал подробные показания. Дело с обвинительным приговором передали в суд. Фигуранту грозит минимум до двух лет исправительных работ, максимум – два года лишения свободы.