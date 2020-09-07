В Липецке нашли сбежавшего с места ДТП водителя «пятерки»

Автоинспекторы поймали сбежавшего водителя "пятерки" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке автоинспекторы вычислили водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла рано утром еще 27 августа, на пересечении улиц Циолковсокго и Космонавтов. Около 3.30 утра, нарушив ПДД, на перекресток вылетел ВАЗ-2105 и спровоцировал ДТП с «Ладой Калиной». Сразу после аварии водитель «пятерки» сбежал. В ДТП пострадал пассажир второй легковушки.

Спустя время беглеца все же разыскали и задержали. На допросе водитель объяснил, что скрылся, поскольку испугался последствий. Но у бегства с места ДТП тоже есть последствия – лишение прав на срок до полутора лет либо до 15 суток ареста.

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, для подобных случаев автоинспекторы рекомендуют водителям использовать автомобильные видеорегистраторы.